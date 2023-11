Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Einsätze durch winterliches Wetter - Drei Unfälle mit Verletzten - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Das winterliche Wetter hat seit Montagnachmittag (27.11.2023) in Siegen-Wittgenstein für zahlreiche Einsätze gesorgt.

Bis zum frühen Morgen (Stand 06:50 Uhr) zählte die Polizei rund 90 witterungsbedingte Einsätze. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen gestürzt, weshalb die Einsatzbearbeitung durch die Feuerwehr wahrgenommen wurde.

Rund zehn Verkehrsunfälle ereigneten sich bis zum Dienstagmorgen, darunter drei Unfälle mit Verletzten.

Auf der B 62 kam am Montagnachmittag (27.11.2023) gegen 15:30 Uhr ein 37-jähriger LKW-Fahrer zwischen der Kronprinzeneiche und Lützel ins Schleudern. Anschließend touchierte er zwei entgegenkommende PKW. Ein 63-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montagabend in Siegen. Gegen 19:45 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau die Straße Löhrtor bergab in Richtung Spandauer Straße. Zeitgleich wollte eine ebenfalls 28-jährige Frau einen Fußgängerüberweg nutzen. Die Autofahrerin konnte aufgrund von Sommerreifen an ihrem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin, die bei dem Zusammenprall leicht verletzt wurde.

Bei einem Unfall in Freudenberg wurde gegen 21 Uhr eine 57-jährige Frau nach einem Frontalzusammenstoß verletzt. Die Frau war mit ihrem PKW auf der L512 in Richtung Löffelberg unterwegs, als ihr ein 26-jähriger LKW-Fahrer entgegenkam. Der junge Mann geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem PKW der Frau. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem schwer beschädigten LKW. Durch Kräfte der Polizei Olpe konnte der Flüchtige in Wenden angetroffen werden. Er hatte keine Fahrerlaubnis, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, der LKW war überladen und es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 26-Jährige wurde festgenommen, die 57-jährige Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 60.000 Euro.

