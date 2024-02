Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines 13-jährigen Fußgängers

Zweibrücken (ots)

Am 17.02.2024, um 15:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem blauen 1er BMW die Hofenfelsstraße in Fahrtrichtung Ernstweiler. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Jungen, welcher die Hofenfelsstraße fußläufig aus der Straße "Hilgardplatz" überquerte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Im Rahmen des Zusammenstoßes wurde der linke Fuß des Jungen durch den Vorderreifen des PKWs überrollt, wodurch dieser eine Fraktur erlitt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein Sachschaden an dem PKW entstand durch den Zusammenstoß nicht. |pizw

