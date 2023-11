POL Schwaben Nord: Bombendrohung am Gericht

Augsburg (ots) - Dillingen - Wie bereits in der Pressemitteilung Nr. 2564 vom Samstag (25.11.2023)berichtet, nahm die Polizei am vergangenen Freitag (24.11.2023) nach einem Brand in einem Gartenhaus einen 39-jährigen Tatverdächtigen fest. Am gestrigen Freitag (24.11.2023) wurde ein Brand in einem Gartenhaus in der Straße "Große Allee" gelegt. Die Polizei nahm einen ...

mehr