Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Nach Brandlegung in Dillingen - Tatverdächtiger festgenommen

Augsburg (ots)

Dillingen - Wie bereits in der Pressemitteilung Nr. 2564 vom Samstag (25.11.2023)berichtet, nahm die Polizei am vergangenen Freitag (24.11.2023) nach einem Brand in einem Gartenhaus einen 39-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am gestrigen Freitag (24.11.2023) wurde ein Brand in einem Gartenhaus in der Straße "Große Allee" gelegt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17.20 Uhr wurde ein Mann dabei bemerkt, wie er sich Zutritt zu einem Gartenhaus verschaffte und es darin anschließend brannte. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann am Tatort fest. Das Feuer konnte ebenfalls durch Polizeibeamte gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Dillingen.

Aktuell ermittelt die Kripo Dillingen, ob der Mann auch für weitere Brände in Dillingen verantwortlich sein könnte. Der Mann ist aktuell noch immer festgenommen. Heute soll entschieden werden, ob der 39-Jährige in Haft gehen muss.

Ab hier neu:

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am vergangenen Samstag (25.11.2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchter Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelte bereits seit mehreren Wochen aufgrund diverser Brände im Bereich Dillingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der 39-Jährige neben zwei Brandstiftungsdelikten vom vergangenen Wochenende für weitere Brände im Zeitraum von Anfang Oktober bis vergangen Freitag (24.11.2023) im Bereich Dillingen als Tatverdächtiger in Betracht. Darunter ist auch der Brand eines Kegelcasinos im Georg-Schmid-Ring vom Dienstag (14.11.2023), bei dem ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand. Auch für den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus vom Montag (20.11.2023) gilt der 39-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand als tatverdächtig. Hier wurde das Feuer zeitnah festgestellt und konnte ohne weitere Ausbreitung gelöscht werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern nach wie vor an.

