Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mitarbeiter bedroht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (24.11.2023) bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen Mitarbeiter in einem Restaurant in der Linken Brandstraße. Gegen 21.30 Uhr betrat der bislang Unbekannte das Restaurant, bedrohte einen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter der Aufforderung nicht nachkam, flüchtete der bislang unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 170 cm, 25 Jahre, athletische Figur, helle Augen, blond-braune Haare, trug einen Daunenjacke mit bunten Applikationen, trug eine Sturmhaube, schwarze Handschuhe, einen schwarzen Hoodie und ein weißes T-Shirt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell