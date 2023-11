POL Schwaben Nord: Mehrere Fahrräder beschädigt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (25.11.2023) gegen 14.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter. Der 18-Jährige stellte seinen E-Scooter vor einem Seniorenheim in der Zollernstraße ab und begab sich für etwa 15 Minuten in das Gebäude. In dieser Zeit entwendete der unbekannte Täter den E-Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ...

mehr