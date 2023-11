POL Schwaben Nord: E-Scooter gestohlen

Augsburg (ots) - Dillingen - Am gestrigen Freitag (24.11.2023) wurde ein Brand in einem Gartenhaus in der Straße "Große Allee" gelegt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 17.20 Uhr wurde ein Mann dabei bemerkt, wie er sich Zutritt zu einem Gartenhaus verschaffte und es darin anschließend brannte. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann am Tatort ...

