Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Brandlegung in Dillingen: Tatverdächtiger festgenommen

Augsburg (ots)

Dillingen - Am gestrigen Freitag (24.11.2023) wurde ein Brand in einem Gartenhaus in der Straße "Große Allee" gelegt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 17.20 Uhr wurde ein Mann dabei bemerkt, wie er sich Zutritt zu einem Gartenhaus verschaffte und es darin anschließend brannte. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann am Tatort fest. Das Feuer konnte ebenfalls durch Polizeibeamte gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Dillingen. Aktuell ermittelt die Kripo Dillingen, ob der Mann auch für weitere Brände in Dillingen verantwortlich sein könnte. Der Mann ist aktuell noch immer festgenommen. Heute soll entschieden werden, ob der 39-Jährige in Haft gehen muss.

