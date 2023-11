Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zivilcourage führt zur Festnahme von Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Am Samstagnachmittag (25.11.2023), entwendeten drei Männer offenbar Parfümerieprodukte aus einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße und flüchteten anschließend zunächst zu Fuß. Mehrere Mitarbeiterinnen und eine Kundin des Drogeriemarktes nahmen ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. Ein zufällig passierender Autofahrer, der die Situation erkannte, folgte ihnen, als die Tatverdächtigen in ein Auto stiegen und ihre Flucht fortsetzten. Erst in Hiltenfingen gelang es den Flüchtenden durch ein riskantes Fahrmanöver den Autofahrer abzuschütteln. Dieser hatte jedoch bereits die Polizei über das Auto und die Fahrtstrecke informiert. In Hiltenfingen ließen die Tatverdächtigen ihr Auto schließlich zurück und flüchteten zu Fuß. Dabei fielen sie Anwohnern auf, die die Polizei verständigten. Als zwei Tatverdächtige zu ihrem Auto zurückkehrten, konnten sie durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger erschien kurze Zeit später bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls oder auch Verkehrsteilnehmer, die bei der Flucht der Tatverdächtigen gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Rufnummer 08232/9606-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell