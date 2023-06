POL-PDWIL: 25-jähriger junger Mann fällt erneut auf und bedroht abermals seine Familienangehörigen

Birresborn (ots) - Am 16.06.2023 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die K77 zwischen Birresborn und Salm. Im Bereich der Ortslage von Salm verlor er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 90 Grad Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, verbremste sich zudem und überschlug sich im Anschluss. Der Motorradfahrer fiel mit der Schulter voran auf den Asphalt, so dass ...

