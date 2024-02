Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 17.02.2024, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken, auf Höhe der Hausnummer 37, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen den jeweiligen Außenspiegeln eines grauen Toyota Avensis und einem vermutlich dunklen PKW. Der Fahrer des dunklen PKWs entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Außenspiegel des Toyotas entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

