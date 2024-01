Radolfzell (ots) - Ein falscher Handwerker hat sich am Mittwochnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Frau verschafft und sie anschließend bestohlen. Gegen 16.45 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür einer 59-Jährigen und gab an, die Leitungen der Heizung überprüfen zu müssen. Nachdem die Frau ihm Eintritt gewährte, nahm er zunächst im ...

