POL-KN: (Nenzingen, Lkr. Konstanz) Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt (04.01.2024)

Nenzingen (ots)

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Straße "Neue Halde" am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Im Zuge von Bauarbeiten trugen die Arbeiter im Alter von 30 und 21 Jahren das Dach eines Hauses ab. Dabei stürzte der Kamin um und erfasst die beiden Männer, die dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber und ein Krankenwagen brachten die Schwerverletzten in umliegende Kliniken. Die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

