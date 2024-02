POL-PDPS: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 16.02.2024 gegen 10:35 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Unfallverursacher mit seinem roten oder braunen Kleinwagen die Kaiserstraße in Pirmasens von der Innenstadt kommend in Richtung Blocksbergstraße. Gegenüber der Kaiserstraße Hausnummer 37 parkte der graue VW Polo der Geschädigten. Das unfallverursachende Fahrzeug streifte den PKW der Geschädigten im Vorbeifahren und bog danach, ohne anzuhalten, nach rechts in Richtung Kaiserplatz ...

