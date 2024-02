Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.02.2024, 08:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Gabelsbergerstraße 27 SV: Ein dunkler SUW fährt in der Gabelsbergerstraße beim Vorbeifahren über den Fuß einer Fußgängerin. Diese war kurz zuvor aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, welches sie am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Saarlandstraße geparkt hatte. Nachdem sie ausstieg und die Fahrertür hinter sich schloss, fuhr der vorbeifahrende SUW über ihren rechten Fuß. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

