POL-EL: Neulehe - Einbruch in Bäckerei

Spelle (ots) - In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Pastor-Batsche-Weg in Spelle eingebrochen. Sie beschädigten das Rolltor einer Garage und gelangt so in die Räume. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr