POL-LIP: Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus.

Die Polizei Lippe bittet Medien und Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten männlichen Täter im Alter von etwa 40-50 Jahren, der am 05.07.2023 versucht hat, in ein Einfamilienhaus im Langestückerweg einzubrechen. Nachdem ein Junge, der sich zum Tatzeitpunkt im Haus aufhielt zu den Nachbarn flüchtete, verschwand auch der Einbrecher. Nach Zeugenaussagen wurde der unbekannte Mann auch schon am Vortag gesehen, wie er am Haus klingelte.

Der Täter ist athletisch gebaut, hat kurze, dunkle Haare, gebräunte Haut und trug zur Tatzeit ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil und eine dünne blaue Regenjacke. Ein Phantombild des Täters wurde angefertigt und nach richterlichem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Es ist auf unserer Fahndungsseite unter https://polizei.nrw/fahndung/111187 zu finden. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 05231 6090.

