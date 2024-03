Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Küchenbrand; Passanten in Fußgängerzone gefährdet; Fußgängerin nachträglich verstorben;

Reutlingen (ots)

Handfeste Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Beteiligung mehrerer Personen ist es am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, in der Straße Unter den Linden gekommen. Wie bislang bekannt ist, soll zunächst ein 27-Jähriger eine 45 Jahre alte Frau rassistisch beleidigt haben. Daraufhin entwickelte sich zwischen dem Mann und einer rund fünfköpfigen, noch unbekannten Personengruppe ein Streitgespräch, das in einen körperlichen Streit mündete. In dessen Verlauf wurde der 27-Jährige aus der Gruppe heraus zu Boden geschlagen. Dort wurde offenbar noch auf ihn eingetreten. Die Verletzungen des Mannes mussten später medizinisch versorgt werden. Die Personengruppe, die vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten geflüchtet war, konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen der Auseinandersetzung, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Pfronstetten (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Senior musste am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem er mit seinem Auto wohl aufgrund einer medizinischen Ursache von der Straße abgekommen war. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 14.30 Uhr mit einem VW auf der Aichstetter Straße in Tigerfeld unterwegs, als er mit dem Wagen nach links geriet und neben der Fahrbahn mit einem Metallstapel kollidierte. Der Senior wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Am VW dürfte Blechschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Neuffen (ES): Brand in Wohnhaus

In der Küche eines Wohnhauses im Jakob-Metzger-Weg ist am Dienstagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der dadurch entstandene Inventarschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Plochingen (ES): In Fußgängerzone zu schnell gefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reichenbach sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Marktstraße in Plochingen ereignet hat. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein weißer BMW die dortige Fußgängerzone mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit, wobei ein noch unbekannter Passant gefährdet worden sein soll. So musste der Fußgänger offenbar vor dem heranfahrenden Wagen zur Seite springen. Bislang konnte der Fahrer des BMW noch nicht abschließend ermittelt werden. Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden daher unter der Telefonnummer 07153/9551-0 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte und offenbar gefährdete Fußgänger wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall sein, den ein 18-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der K 1227 zwischen der Einmündung Eselsmühle und Musberg verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen Mitternacht auf der Kreisstraße in Richtung Musberg unterwegs, als er mit seinem 5er BMW alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und mehrere kleine Bäume, bevor sein Wagen nach etwa 50 Metern im Straßengraben auf der Seite zum Liegen kam. Der Heranwachsende konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens unverletzt. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 60.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Über die Höhe der Flurschäden liegen noch keine Informationen vor. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kreisstraße musste zeitweise vollständig und bis 2.15 Uhr halbseitig gesperrt werden. (cw)

Nürtingen (ES): Fußgängerin nachträglich verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2024 / 12.05 Uhr

Die 67 Jahre alte Fußgängerin, die am Freitagmittag zusammen mit ihrem Hund auf einem Radweg im Tiefenbachtal unterwegs war und dort schwer gestürzt ist, ist am Dienstagnachmittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. (cw)

Esslingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Mülbergerstraße erlitten. Ein 58-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit seinem KIA auf der Mülbergerstraße in Richtung Grabbrunnenstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung krachte er mit dem Wagen in das Heck des BMW eines 42-Jährigen, der aufgrund der roten Ampel angehalten hatte. Der BMW-Lenker wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.500 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der L1208 ereignet hat. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 44-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Lustnau unterwegs. Zwischen der Neckarbrücke und der Einmündung zur Nürtinger Straße geriet sie mit dem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Golf mit dem Ford Focus eines 40-Jährigen. Anschließend schleuderte der VW gegen die Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte gegen die Seite des in Richtung B 27 fahrenden Renault Kangoo eines 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Ford nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke bis kurz nach 20 Uhr gesperrt werden. (rd)

