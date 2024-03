Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betonmischer umgekippt, Einbruch

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Betonmischer umgekippt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat der Lenker eines Fahrmischers bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Anschlussstelle der B28 erlitten. Der 25-jährige Lenker des Betonmischers befuhr gegen 9.45 Uhr aus Richtung der L380a kommend die Auffahrt der Bundesstraße in Fahrtrichtung Metzingen. Im Bereich einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach links in den Grünstreifen und kippte zur Seite. Der 25-Jährige, der im Führerhaus eingeklemmt worden war, musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und Beton waren neben der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei, Vertretungen des Umweltamts und Mitarbeiter eines Betonwerks vor Ort. Diese reinigten die Fahrbahn und trugen das verunreinigte Bankett mit Hilfe eines Baggers ab. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fertigung von Luftaufnahmen im Einsatz. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich allein der Schaden am Betonmischer auf rund 50.000 Euro belaufen. Bis etwa zwölf Uhr mussten die Ausfahrten der Anschlussstelle aus beiden Richtungen voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten, für die Kräne angefordert wurden, konnte die Auffahrt in Richtung Metzingen gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden. (rd)

Filderstadt (ES): In Reitverein eingebrochen

Auf den Inhalt von zwei Spielautomaten in einer Gaststätte eines Reitvereins in der Seestraße hatte es ein Unbekannter von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen 21.35 Uhr und elf Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend brach er die Türe zur Gaststätte auf. Darin suchte er nach Stehlenswertem, brach zwei Spielautomaten auf und entwendende den Inhalt der Geldkassetten. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

