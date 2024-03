Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Rosenfeld (ZAK): In Schulgebäude eingebrochen

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Schule in der Schulstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in einen dahinterliegenden Computerraum. Dort beschädigte er eine Tastatur sowie einen Drucker, beschmierte einen Schrank sowie eine Tafel und entwendete die entsprechenden Stifte. Die Schmierereien konnten mittlerweile beseitigt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt. (rd)

