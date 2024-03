Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeuge und Fahrzeugreifen beschädigt; Einbrüche; Bei Baumfällarbeiten verletzt; Auseinandersetzung; Brand

Reutlingen (ots)

Unfall auf B28

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Sonntag auf der B28 gewesen. Ein 26-Jähriger war kurz vor Mitternacht mit einem Mercedes C400 auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen dem Dreieck Metzingen und der Anschlussstelle Sondelfingen befuhr er den linken Fahrstreifen und kam auf diesem zunächst leicht nach links von der Fahrbahn ab. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde dabei vermutlich ein Reifen am Pkw beschädigt, worauf dieser nach rechts abkam. Dabei prallte der Mercedes gegen den VW Polo einer 57-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur unterwegs war. Anschließend wurde der Mercedes gegen die linken Schutzplanken abgewiesen und schleuderte in der Folge gegen die rechten Leitplanken. Nach insgesamt rund 400 Metern kam der Pkw schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl die 57 Jahre alte Polo-Lenkerin als auch der 26 Jahre alte Mercedes-Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes, an dem sämtliche Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Strecke von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B28 in Richtung Reutlingen bis etwa 4.30 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rd)

Metzingen (RT): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge sind von Samstag auf Sonntag in der Neuffener Straße von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen 15 Uhr und 9.30 Uhr zerkratzte der Täter die rechte Seite der abgestellten Pkw der Marken VW, Mazda und Fiat. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegen. (rd)

Metzingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heerstraße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde dort gegen 14.30 Uhr eine 49 Jahre alte Frau vom Außenspiegel eines hellgrauen VW Golf mit Stuttgarter Kennzeichen am Arm gestreift und dadurch leicht verletzt. Die Fahrerin des Wagens, die die 49-Jährige anschließend noch beleidigt haben soll, setzte ihre Fahrt jedoch fort. Sie ist circa 30 Jahre alt, hat hellblonde, glatte Haare und war mit einem schwarzen Oberteil bekleidet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Metzingen (RT): In Kirche eingebrochen

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Kirche in der Christian-Völter-Straße eingebrochen. Der Kriminelle verschaffte sich auf derzeit unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und entwendete unter anderem zwei Laptops. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (ml)

Frickenhausen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Mit ersten Erkenntnissen zufolge schweren Verletzungen musste ein Autofahrer am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann war gegen 10.10 Uhr mit seinem Wagen auf der K 1261 von Linsenhofen herkommend in Richtung Beuren unterwegs, wobei sich der Pkw neben der Fahrbahn überschlug. Der im Auto eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Während der erforderlichen Vollsperrung der K 1261 wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Automat in Firma aufgebrochen

In ein Firmengebäude in der Stuttgarter Straße ist ein Unbekannter im Laufe des Wochenendes eingedrungen. Zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, verschaffte sich der Täter auf noch nicht bekannte Weise Zutritt in die Geschäftsräume, wo er teilweise das Mobiliar durchsuchte und einen Getränkeautomaten aufbrach. Mit dem darin befindlichen Bargeld entkam der Dieb unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Dutzende Fahrzeugreifen zerstochen (Zeugenaufruf)

Ein Krimineller hat vermutlich in der Nacht zum Sonntag im La-Bienne-Weg sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 16 Uhr und zehn Uhr zerstach der Täter an über 30 dort stehenden Fahrzeugen mehrere Dutzend Reifen. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum im La-Bienne-Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat in der Folge einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 8.30 Uhr mit einem Volvo auf der L 385 von Ofterdingen herkommend in Richtung Dettingen unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Wagen nach rechts von der Straße abkam. In der Böschung kippte der Pkw zunächst um, wurde dann von einem Erdwall ausgehebelt und landete schließlich auf dem Dach. Da der Fahrer anschließend in ein Waldstück rannte und seine Verletzungen unbekannt waren, wurden entsprechende Suchmaßnahmen unter Beteiligung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Gegen 9.20 Uhr konnte der verletzte Mann von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Er musste daher im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Am Volvo dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis elf Uhr voll gesperrt. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 71-Jähriger bei einem Unfall am Samstagnachmittag erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann gegen 15.10 Uhr damit beschäftigt, auf einem Grundstück einen Baum zu fällen. Dabei wurde der Senior von einem Teil des Baumes getroffen und stürzte zu Boden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Baustelle

Von einer Baustelle in der Straße Untere Vorstadt hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge ein Baustellenradio entwendet. Der Kriminelle gelangte über ein Fenster in das Gebäude, wo ihm das Diebesgut im Wert von circa 250 Euro in die Hände fiel. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen (ml)

Hechingen (ZAK): Fußgänger nach Unfall auf Tankstellengelände schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 69-jähriger Mann am Montagmorgen, gegen acht Uhr, bei einem Unfall erlitten, der sich auf einem Tankstellengelände in der Hofgartenstraße ereignet hat. Ein 61-jähriger Fahrer eines Citroen Jumper fuhr gegen acht Uhr auf das Tankstellengelände ein, wo sein 69-jähriger Beifahrer ausstieg und sich zu Fuß in Richtung Fahrzeugheck bewegte. Als der Fahrer des Citroen noch rückwärts an den Eingang des Tankstellengebäudes heranfahren wollte, touchierte der Transporter den zuvor ausgestiegenen 69-Jährigen, der zu Fall kam und teilweise unter das Fahrzeug geriet. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der schwer, aber ersten Erkenntnissen nach nicht lebensgefährlich Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (ak)

Balingen (ZAK): Über Kreisverkehr gefahren und von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 36.000 Euro beläuft, ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Bahnhofstraße entstanden. Zeugenangaben zufolge befuhr ein 20-jähriger Opel-Lenker gegen 21.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße. Im dortigen Kreisverkehr überfuhr er mit dem Wagen die Mittelinsel und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei lösten sich Steine, die gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw flogen. Ein 34 Jahre alter Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg unterwegs war, musste zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Opel beschädigte anschließend ein Verkehrszeichen und einen Pfosten ehe er gegen eine Gebäudewand sowie eine Schaufensterscheibe prallte und schließlich auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 20-Jährige wurde von der Feuerwehr, die mit einem Rüstzug angerückt war, aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Weil sich bei einem Alkoholtest ein vorläufiger Wert von knapp einem Promille ergab, musste er dort neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Sein Opel wurde abgeschleppt. (rd)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Im Rahmen eines Kreisligaspiels auf dem Ostdorfer Sportplatz in der Uhlandstraße ist es am Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es während des Spiels, infolge eines Anschlusstreffers, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern gekommen, in die sich weitere Spieler beider Mannschaften einmischten. Drei Beteiligte erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Das Spiel wurde abgebrochen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (rd)

Burladingen (ZAK): Kaminbrand in Melchingen

In den Von-Gockel-Weg nach Melchingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagvormittag, gegen 11.20 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es im Inneren des Kamins zu einem Brand gekommen, der selbst wieder erlosch. Die Hausbewohner hatten das Feuer bemerkt und selbstständig das Gebäude verlassen. Nachdem es von der Feuerwehr belüftet worden war, konnten sie unverletzt wieder zurückkehren. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls vor Ort gekommen. Ein Schornsteinfeger kümmerte sich um die Reinigung des Kamins. Sachschaden war nicht zu verzeichnen. (rd)

