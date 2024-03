Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung in Linienbus, Brand, Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung in Linienbus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagabend in einem Linienbus in Ohmenhausen gekommen. Gegen 19.30 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass sich ein 29-jähriger Fahrgast und der 59-jährige Busfahrer gegenseitig schlagen würden. Hintergrund dürfte nach ersten Ermittlungen gewesen sein, dass der Fahrgast den Bus an der Haltestelle Kreuzeiche bestieg und zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen in unsittlicher Art und Weise angesprochen hatte. Als der Busfahrer hierauf aufmerksam wurde, stoppte er am Hagäcker die Fahrt und sprach den alkoholisierten Mann an. Es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch in dessen Verlauf der 29-Jährige aus dem Bus verwiesen werden sollte, zumal er gegen die Beförderungsrichtlinien verstoßen und im Bus Alkohol zu sich genommen hatte. In der Folge bespuckte der Fahrgast den Busfahrer mit dem Inhalt seiner Getränkedose, was in gegenseitigen Beleidigungen und einer Handgreiflichkeit zwischen den Beiden mündete. Da sich der 29-Jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Selbst in der Gewahrsamseinrichtung beruhigte er sich nicht und beleidigte eine Polizistin mit nicht zitierfähigen Worten. Der 59-jährige Busfahrer zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Die beiden Mädchen konnten an ihre Eltern übergeben werden. Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen.

Reutlingen (RT): Mülleimerbrand

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.15 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Altpapiertonne in die Friedrich-Naumann-Straße ausgerückt. Die Feuerwehr konnte durch rasches Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade des unmittelbar angrenzenden Kindergartens verhindern. Das Gebäude wurde nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen, die Höhe des Sachschadens an der Tonne ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Leinfelden-Echterdingen (ES): E-Scooter contra Fahrrad

Leichte Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Bundeswanderweg ereignet hat. Der 42-jährige Lenker eines E-Scooters fuhr in Fahrtrichtung Steinenbronn auf der Brücke über den Parkplatz Eselsmühle, als er unachtsam wendete und hierbei den hinter ihm fahrenden Radler übersah. Der 63-Jährige fuhr auf den E-Scooter-Fahrer auf und stürzte in Folge. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher verletzte sich leicht, musste aber nicht medizinisch erstversorgt werden. Inwieweit auch eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Fahrradfahrers mitursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Nürtingen (ES): Gestürzte Fußgängerin (Zeugenaufruf)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Sturz am Freitagmittag auf einem Radweg im Tiefenbachtal erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 67-Jährige gegen 13.30 Uhr zusammen mit ihrem Hund, welchen sie an einer Schleppleine mitführte, auf dem asphaltierten Radweg von Nürtingen kommend in Richtung Lehrhof Tiefenbach unterwegs. Circa 40 Meter vor der Einmündung zum Lehrhof kam die Frau aus bislang nicht geklärter Ursache zu Fall und zog sich hierbei schwerwiegende Kopfverletzungen zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallereignis machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.

Mössingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 26-Jährige entgegen, die am Freitagabend einen Verkehrsunfall in der Talstraße verursacht haben soll. Gegen 21.15 Uhr teilte eine Anwohnerin über Notruf mit, dass soeben ein Pkw gegen zwei geparkte Fahrzeuge fuhr und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein blauer, kastenförmiger Pkw mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die Freiherr-vom-Stein-Straße, aus Richtung Bahnhof kommend, in die Talstraße einbog und hierbei mit seiner linken Fahrzeugfront in einen geparkten Kia krachte, welcher auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand parkenden Mercedes geschoben wurde. Anschließend fuhr das Verursacherfahrzeug, von welchem Zeugen ein Teilkennzeichen ablesen konnten, in Richtung Käppelestraße davon. Nach einem Hinweis konnte der augenscheinlich am Unfall beteiligte blaue Dacia unweit der Unfallstelle entfernt auf einem Parkplatz verlassen festgestellt werden. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur 26-jährigen Fahrzeuglenkerin, die an ihrer Anschrift angetroffen werden konnte. Sie stand unter Alkoholeinfluss, weshalb sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Tübingen (TÜ): Fahrgast im Bus gestürzt

In einem Linienbus hat eine Seniorin am Freitagabend leichte Verletzungen infolge eines Bremsmanövers erlitten. Der 56-jährige Busfahrer war gegen 18.55 Uhr von der Hechinger Straße in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung "Hechinger Eck" schaffte es ein zehnjähriger Junge nicht mehr rechtzeitig, mit seinem Tretroller an der roten Fußgängerampel zu bremsen und rollte auf die Fahrbahn. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Kind verhindern. Eine 72 Jahre alte Frau rutschte hierbei von ihrem Sitzplatz im Bus nach vorne und schlug sich den Kopf an. Sie musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 23.45 Uhr und Freitag, 15.00 Uhr ist durch bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Reutlinger Straße eingebrochen worden. Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit den Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrerin schwer verletzt

Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Freitagabend in der Wilhelmstraße ereignet hat. Eine 31-Jährige und ihre Bekannte waren gegen 20.10 Uhr auf ihren Fahrrädern in Richtung Lustnau unterwegs. Hierbei fuhren beide auf der linken Seite der Fahrbahn, obwohl sich rechts davon ein Radweg befindet. Auf Höhe der Neuen Aula kam die Frau ins Schlingern und geriet nach rechts. Dabei kollidierte sie mit dem Opel Corsa eines 23-Jährigen, der auf derselben Strecke unterwegs war. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 5.400 Euro.

Dotternhausen (ZAK): Unfall nach Überfahren von Sperrfläche

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagnachmittag im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 27 / Dormettinger Straße gekommen. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Lkw auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen auf der linken Fahrspur und wollte nach links in Richtung Dormettingen abbiegen. Als vor dem Kreuzungsbereich die linke Fahrspur endete, überfuhr er verbotswidrig die Sperrfläche, um geradeaus auf die Linksabbiegerspur zu gelangen. Im weiteren Verlauf kollidierte er seitlich mit dem BMW eines 43-Jährigen, welcher ebenfalls verbotswidrig auf die Speerfläche wechseln wollte. Motiv für die Fahrmanöver dürfte nach bisherigen Ermittlungen der sich vor der Kreuzung gebildete, verkehrsbedingte Rückstau gewesen sein, welchen die Beiden durch das verbotene Nutzen der Sperrfläche umfahren wollten. Der BMW-Fahrer wurde nach Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein neunjähriger Beifahrer und der Lenker des Lkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 13.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich konnte, nach einer kurzzeitigen Vollsperrung, etwa 30 Minuten nach dem Unfall wieder befahren werden.

Balingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 440 (Lochenpass) zugezogen. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Touran die L 440 von Tieringen kommend in Richtung Weilstetten und überholte circa 200 Meter nach dem Lochenpass einen vorausfahrenden Traktor. Aufgrund des noch andauernden Überholvorganges musste ein entgegenkommender Kradlenker eine Gefahrenbremsung einleiten, kam ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit dem Pkw der 18-Jährigen kam es nicht. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An seiner Triumph entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell