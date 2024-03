Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Auseinandersetzung am 26.02.2024 in Esslingen: Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.02.2024 / 11.30 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung am 26.02.2024 in der Berliner Straße ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, waren am Abend des 26. Februar zwei 15-Jährige offenbar unvermittelt von einer sechsköpfigen Personengruppe angegriffen worden. Während einer der 15-Jährigen und ein 24-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, leicht verletzt wurden, erlitt sein gleichaltriger Begleiter schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Noch am Abend konnte im Zuge der anschließenden Fahndung der 15 Jahre alte Verdächtige festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß entlassen. Weitere Ermittlungen erhärteten nun den Tatverdacht gegen ihn, sodass die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Haftbefehl erwirkte. Dieser wurde am Dienstag (05.03.2024) an seiner Wohnanschrift im Landkreis Esslingen vollstreckt. Der 15-Jährige wurde daraufhin dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an. Als Motiv der Tat dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen Eifersucht in Frage kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell