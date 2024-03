POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Rottenburg

Reutlingen (ots) - Plochingen (ES): In Tabakladen eingebrochen In einen Tabakladen in der Bahnhofstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 21.45 Uhr und 5.20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendete daraus Tabakwaren sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch ...

