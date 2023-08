Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Abgestellter Gegenstand verursacht umfangreichen Einsatz der Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 14.08.2023 gegen 20:25 Uhr verursachte ein im Hamburger Hbf. bei Gleis 5 abgestellter, herrenloser Gegenstand umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei.

Zuvor meldete eine Frau einer Präsenzstreife der Bundespolizei diesen Gegenstand. Die Bundespolizeistreife konnte auf dem Bahnsteig bei Gleis 5 auf Höhe des Treppenaufgangs zum Nordsteg einen plastik-ähnlichen Gegenstand, der augenscheinlich wie eine tragbare Nähmaschine aussah, vorfinden.

Da diese Sache nicht einsehbar war, Lautsprecherdurchsagen erfolglos blieben und eine durchgeführte Videosichtung des betroffenen Bereichs keine sachdienlichen Erkenntnisse ergab, wurde der Entschärfungsdienst von der Bundespolizeidirektion 11 angefordert.

Zudem wurde durch die Bundespolizei der Bahnsteig der Gleise 5 und 6 im Bereich D - F gegen Bahnreisende geräumt und abgesperrt. Es erfolgte auch eine Gleissperrung der betroffenen Gleise 5 und 6.

Nach Eintreffen dieser Spezialkräfte wurde der Gegenstand geröntgt. Nach Auswertung der Röntgenbilder wurde entschieden, dass diese Sache ungefährlich ist und geöffnet werden kann. Die Entschärfer konnten als Inhalt Unrat feststellen.

Um 22:10 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet. Die angeordneten, bahnbetrieblichen Maßnahmen verursachten die Umleitung eines Zuges sowie Teilverspätungen bei diversen, weiteren Zügen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! - Melden Sie diese immer unverzüglich an das verantwortliche Zugpersonal oder an die Polizei! - Sollten Sie ein Gepäckstück in einem Zug oder einem Bahnhof vergessen oder zurückgelassen haben, informieren Sie ebenfalls unverzüglich das Bahnunternehmen oder die Polizei! - Damit ersparen Sie allen Beteiligten Verspätungen, Ärger und Verunsicherungen und sich selbst eine Menge Geld; denn die Bundespolizei kann diese Einsätze in Rechnung stellen!

WL

