Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeibeamte bedroht; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, auf der B 312 ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Mann fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse von der Nagykallo-Allee auf die B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen auf. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, wozu die Bundesstraße kurzzeitig vollständig gesperrt werden musste. (ml)

Bad Urach (RT): Polizeibeamte bedroht

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 21-Jähriger befunden haben, der am Mittwochnachmittag in der Schützenstraße Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hat. Kurz vor 16 Uhr meldete sich der junge Mann bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gab an, in einer Wohnung in der Schützenstraße festgehalten zu werden, weshalb zwei Streifenwagenbesatzungen zur Überprüfung beauftragt wurden. Vor Ort trafen die Beamten auf der Straße auf den Mann, der die Polizisten sofort mit einem Messer bedrohte. Nachdem diese ihre Dienstwaffen zogen, legte er das Messer weg und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der 21-Jährige, der eigenen Angaben zufolge zuvor diverse Drogen konsumiert hatte, wurde zunächst einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus zugeführt und nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. Verletzt wurde niemand. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Brems- und Gaspedal verwechselt

Weil er das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte, ist ein 88-Jähriger am Mittwochvormittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Böblinger Straße unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve offenbar anstatt zu bremsen, beschleunigte und in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er zunächst einen Stromkasten, bevor sein Wagen im dahinterliegenden Graben zum Stehen kam. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden am Stromkasten wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. (ml)

Rottenburg (TÜ) / Burladingen (ZAK): Senior betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein Senior ist im Laufe des Mittwochs von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht worden. Einer der Täter meldete sich zunächst telefonisch bei dem Mann und stellte sich als Kriminalbeamter aus Rottenburg vor. Er gaukelte dem Senior vor, dass er ins Visier einer Verbrecherbande geraten und daher sein Hab und Gut zuhause nicht mehr sicher sei. Außerdem wurde der Rottenburger mit der frei erfundenen Geschichte, dass selbst die Angestellten seiner Hausbank in die kriminellen Machenschaften verwickelt seien, weiter verunsichert. Der in Angst um sein Erspartes versetzte Senior begab sich daraufhin zu seiner Bank und hob dort mehrere tausend Euro Bargeld ab, um es zur angeblichen Sicherung an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. Im weiteren Verlauf wurde er vom Anrufer auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Hausener Straße in Burladingen beordert, um das Geld zu übergeben. Dort händigte der Senior es gegen 12.30 Uhr an einen Komplizen des Anrufers aus. Wenig später flog der Betrug auf. Der Abholer, der sich kurzzeitig ins Auto des Rottenburger gesetzt hatte, ist circa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er sprach deutsch ohne Dialekt und war mit einer grünen Jacke bekleidet. Möglicherweise war er mit einem Auto mit Freiburger Kennzeichen (FR-) unterwegs. Zeugen, die die Übergabe des Geldes beobachtet haben oder Hinweise auf den Komplizen oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang außerdem: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B463 entstanden. Ein 71-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr mit einem Mercedes die Bundesstraße von Lautlingen in Richtung Ebingen. Kurz vor der Ausfahrt zur Meßstetter Straße / L433 kam er eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen. Der 71-Jährige blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde jedoch einbehalten. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rd)

Haigerloch (ZAK): Kollision beim Abbiegen

Zur Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto ist es am Donnerstagmorgen auf der K 7120 gekommen. Gegen sieben Uhr war dort ein 62 Jahre alter Mann mit einem MAN von Weildorf herkommend unterwegs und wollte nach links in die Straße Madertal abbiegen. Dabei stieß der Laster mit dem entgegenkommenden Smart eines 63-Jährigen zusammen. Dieser erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Blechschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro. Der Smart musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell