POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 63-jähriger Vermisster aus Grosselfingen

Reutlingen (ots) - Plochingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen 19.05 Uhr und 20.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft ...

mehr