POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Handfester Streit bei Fußballspiel; Auffahrunfall mit Personenschaden

Plochingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen 19.05 Uhr und 20.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und nachfolgend in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Im Rahmen eines Fußballspiels auf dem Naberner Sportplatz in der Straße Simmereswasen ist es am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es während des Spiels, infolge eines Fouls, zu Beleidigungen und einer Bedrohung zwischen vier Feldspielern der beiden beteiligten Mannschaften gekommen. Das Spiel wurde anschließend fortgesetzt. Nach Abpfiff entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, an der mehrere Spieler und Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Sie wurden bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen von Mitspielern und Betreuern voneinander getrennt. Ein Spieler erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Gegen 18.10 Uhr war eine 80 Jahre alte Frau mit einem Opel auf der K 6914 in Richtung Hagelloch unterwegs. Dabei fuhr sie auf den Mercedes einer 44-Jährigen auf, die nach links auf die Straße Kreuzberg abbiegen wollte. Die Seniorin wurde hierbei augenscheinlich leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Blechschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 7.000 Euro. (mr)

