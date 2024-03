Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Fahrzeugaufbruch; Sachbeschädigung; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbruch in Vereinsgebäude

Ein Vereinsgebäude in der Uhlbacher Straße ist in der Nacht zum Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wie der Polizei zur Mittagszeit gemeldet wurde, hatte sich der Täter durch das Anheben des Rollladens sowie das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Gebäude verschafft und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Beuren (ES): Fahrzeug aufgebrochen

In der Tiefenbachstraße hat von Montag auf Dienstag ein Fahrzeugaufbrecher zugeschlagen. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr brach der Unbekannte die Beifahrertür eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Crafter auf. Daraus entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand eine Schachtel Zigaretten sowie mehrere EC-Karten. Den am Fahrzeug entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rd)

Bisingen (ZAK): Geschwindigkeitsmesssäule beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende die Geschwindigkeitsmesssäule in der Thanheimer Straße beschädigt. Zwischen Freitag und Montag besprühte der Täter die Säule, die gegenüber der Einfahrt zum Breitenweg aufgestellt ist, mit Lackfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bereits im Dezember letzten Jahres war die Säule zweimal Ziel von Kriminellen, die die Säule beschädigt hatten. Der Polizeiposten Bisingen ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 07476/9433-0 Hinweise entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde ein 20 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Friedrichstraße / Schützenstraße ereignet hat. Der Radler war gegen 7.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Sonnenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schützenstraße kam es zur Kollision mit dem Kia Sportage eines 50-Jährigen, der die Vorfahrt des 20-Jährigen missachtet hatte. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß auf die Motorhaube des Kia aufgeladen und nachfolgend gegen die Front eines an der Kreuzung wartenden Audi A6 geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (ml)

Geislingen (ZAK): Verletzte bei Kollision im Begegnungsverkehr

Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Geislingen verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 60 Jahre alter Mann mit einem VW gegen 13.30 Uhr auf der Vorstadtstraße (L 415) in Richtung Balingen unterwegs, als er am Ortsausgang aus noch unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort musste eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin daher ein Ausweichmanöver einleiten. Mit einem ebenfalls entgegenkommenden Toyota eines 41-Jährigen stieß der VW hingegen teilweise frontal zusammen. Bei der Kollision verletzten sich beide Autofahrer sowie ein Mitfahrer im Toyota ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Während der Unfallverursacher vor Ort behandelt werden konnte, wurden die beiden weiteren Verletzten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Pkw dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Reinigung der Fahrbahn war die L 415 bis kurz nach 15.30 Uhr voll gesperrt. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell