Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw im Birnenweg sind Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen, gegen acht Uhr, ausgerückt. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts hatte ein auf einem dortigen Parkplatz abgestellter BMW Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte das zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Eningen (RT): Von eigenem Fahrzeug erfasst

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag teilweise unter sein eigenes Fahrzeug geraten und dabei so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie bislang bekannt ist, parkte der 56-Jährige seinen Ford mit Anhänger gegen 14.45 Uhr auf einem abschüssigen Firmengelände in der Sulzwiesenstraße und sicherte das Gespann wohl nicht ausreichend gegen ein Wegrollen ab. Als der Fahrer ausgestiegen war, wurde er von der offenen Autotür des losrollenden Wagens erfasst und zu Boden geworfen. Außerdem geriet er teilweise unter den linken Vorderreifen des Ford. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in eine Klinik gebracht. (mr)

Pfullingen (RT): Unfall auf Stuhlsteige

Auf der Stuhlsteige hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 7.10 Uhr war dort ein 62 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug in Richtung Sonnenbühl unterwegs, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve über die Mittellinie hinweg teilweise auf die Gegenfahrspur geriet. Ein in Richtung Pfullingen fahrender 22-Jähriger bremste seinen Citroen daher stark ab, worauf ein nachfolgender 21-Jähriger mit seinem Fiat ins Heck des Citroen krachte. Hierbei zog sich der 22-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Autos mussten später abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro. (mr)

Sonnenbühl (RT): Kaminbrand in Erpfingen

In die Schloßstraße nach Erpfingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort an einem Wohngebäude beim Ausbrennen des Kamins Dämmmaterial in Brand geraten, worauf auch der Dachstuhl rund um den Kamin in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch die Feuerwehr konnten die vorhanden Glutnester mit Hilfe einer Drehleiter abgelöscht werden. Bis auf den Dachstuhl blieb das Haus bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein Fußgänger ist am Montagabend in Leinfelden von einem Auto angefahren und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 20-jährige Skoda-Lenkerin gegen 18.30 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und erfasste mit ihrem Wagen im Bereich der Geranienstraße einen 59-Jährigen, der auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren wollte. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich wie bislang bekannt ist leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Am Pkw war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Arbeiter abgestürzt

Schwer verletzt wurde ein 43 Jahre alter Arbeiter am Montagmittag auf einer Baustelle in der Waldhäuser Straße. Der Mann war dort gegen 14 Uhr mit einem Kollegen dabei, ein Lüftungsschachtelement ins zweite Obergeschoss zu tragen, als er beim Abstellen das Gleichgewicht verlor und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell