Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Körperverletzungsdelikt; Einbruch; Fußgänger beraubt; Luft aus Autoreifen gelassen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Altpapiercontainer angezündet

Zum Brand eines Altpapiercontainers sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag in die Bodelschwinghstraße ausgerückt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kunststoffcontainer bereits in Vollbrand und war trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr zur retten. Ein weiterer, danebenstehender Papiercontainer wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Zeugen zu Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen Heranwachsenden in der Nacht zum Sonntag in der Kirchheimer Straße. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 18-Jährige gegen 0.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Geldinstituts auf, als er aus einer Personengruppe heraus zunächst verbal angegangen wurde. Daraufhin wurde er von einem der Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Wenig später schlugen dann mehrere Personen auf den Heranwachsenden ein. Dieser wurde dadurch nicht unerheblich verletzt. Von drei der Angreifer liegt eine Personenbeschreibung vor. Einer der Täter ist circa 15 bis 16 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und hat kurze, glatte Haare. Ein weiterer ist circa 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und hat braungelockte, bis zu den Ohren reichende Haare. Ebenfalls rund 180 Zentimeter groß ist der dritte Komplize. Dieser hat kurze, schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke. Zeugenhinweise zu den Angreifern werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 erbeten. Insbesondere die Insassen eines vorbeifahrenden, silbernen Fahrzeugs, die noch mit der Gruppe gesprochen hatten sowie zwei ungefähr 15 Jahre alte weibliche Jugendliche, die dem 18-Jährigen verbal zu Hilfe gekommen waren, werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Hochdorf (ES): Bei versuchtem Einbruch ertappt (Zeugenaufruf)

Zu einem versuchten Einbruch ist es in der Nacht zum Dienstag in der Kirchstraße gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge machten sich kurz vor 2.30 Uhr zwei männliche Unbekannte an der Tür eines dortigen Imbisses zu schaffen. Der Besitzer, der sich noch vor Ort befand, wurde durch Geräusche auf die Tat aufmerksam, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Sie sind circa 170 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer war mit einer grauen Jacke bekleidet. Sein Komplize trug eine grüne Jacke. Zeugenhinweise zur Tat sowie zu den Gesuchten werden unter der Telefonnummer 07153/9724-0 an den Polizeiposten Wernau erbeten. (mr)

Tübingen (TÜ): Fußgänger beraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen seit Mittwochmorgen gegen einen Unbekannten, der im Alten Botanischen Garten einen Passanten angegangen und bestohlen haben soll. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger kurz vor 6.30 Uhr zu Fuß im Alten Botanischen Garten unterwegs, als er zwischen dem Spielplatz und der Brücke über die Ammer von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser griff sich in der Folge die Geldbörse des Geschädigten und stieß diesen zu Boden. Der 24-Jährige wurde zur Behandlung seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Von dem Unbekannten, der zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet war, liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann ist etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine helle Hautfarbe und eine tiefe Stimme. Der Täter war dunkel gekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen, die am Morgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Alten Botanischen Gartens gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Erneut Luft aus Autoreifen gelassen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an nach derzeitigem Stand vier geparkten Fahrzeugen aus jeweils einem Reifen die Luft gelassen. Die Autos waren alle zwischen 23.45 Uhr und 10.40 Uhr in der Schaffhausenstraße geparkt gewesen. Wie bereits in den vergangenen Fällen im Januar im Bereich des Österbergs wurden an den Fahrzeugen Bekennerschreiben einer einschlägig bekannten Gruppierung von Klimaaktivisten gefunden. (Siehe PM vom 18.01.2024/16.48 Uhr) Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem werden möglicherweise weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Angebranntes Essen

Angebranntes Essen ist die Ursache für einen Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag in der Sieben-Höfe-Straße gewesen. Gegen 15.20 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war auf dem Herd Essen angebrannt. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (rd)

Geislingen (ZAK): Auffahrunfall

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Bachstraße verletzt worden. Ein 70-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit einem Renault Clio auf der Bachstraße in Richtung Vorstadtstraße unterwegs. Dabei fuhr er im Bereich einer Bushaltestelle an der Einmündung zur Auenstraße auf den Mazda einer 56-Jährigen auf, die einem in der Haltestelle befindlichen Bus das Ausfahren ermöglichen wollte. Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags des Renaults aus. Eine darin befindliche, 15 Jahre alte Mitfahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell