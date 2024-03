Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand in Müllfahrzeug

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): In Tabakladen eingebrochen

In einen Tabakladen in der Bahnhofstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 21.45 Uhr und 5.20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendete daraus Tabakwaren sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Brand in Müllfahrzeug

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Donnerstagvormittag in der Straße Unter dem Malesfelsen gekommen, nachdem der Inhalt eines Sperrmüllautos in Brand geraten war. Zuvor hatten die Lader in der Amalienstraße Sperrmüll aufgenommen, der nachfolgend aufgrund ungeklärter Ursache im Fahrzeug in Brand geriet. Der Fahrer bemerkte den Brand, lenkte sein Fahrzeug auf den Hof eines nahegelegenen Firmengeländes und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schnell ablöschen konnte. Sachschaden war nicht entstanden. (ml)

