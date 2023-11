Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mogendorf - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Mogendorf (ots)

Am Samstag, 18.10.2023, gegen 18:20 Uhr, verursachte der Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse, älteres Modell, einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Mogendorf. Beim Durchfahren jener Straße überfuhr er aus nicht näher geklärter Ursache ein auf der Fahrbahn gelegenes Pflanzbeet. Hierbei wurde der darin befindliche Baum komplett beschädigt und auch zwei Verkehrszeichen wurden aus deren Verankerung gerissen. Der Verursacher stieg vor Ort aus und unterhielt sich zunächst noch mit einem Zeugen, dem Fahrer eines weißen Seat Cupra SUV mit Westerwälder Kreiszulassung. Letztgenannter übergab dem Verursacher noch das von seinem PKW abgefallen vordere Kennzeichenschild. In der Folge entfernten sich beide von der Unfallörtlichkeit, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen SUV, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Montabaur, 02602 9226-0, zu melden.

