Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Weitere Einbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend wurde der Polizei ein Einbruch in einen Verkaufswagen für Feinkostartikel an der Alexanderstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen 23.10 und 23.20 Uhr eine Tür zum Wagen aufgehebelt und gezielt die Kasse geöffnet. Die Täter flüchteten nach der Tat mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung. (211531)

Ebenfalls am Montag stiegen Einbrecher in ein Reihenhaus im Lindenbogen ein. Etwa im Zeitraum zwischen 7.45 und 20 Uhr schlugen die Täter ein Loch in die Scheibe der Terrassentür. Dadurch gelang es ihnen, die Tür zu entriegeln und in die Wohnung einzudringen. Die Diebe stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck. (211197)

In den vergangenen Tagen kam es zudem zu einem Einbruch in einen Friseursalon an der Bümmersteder Tredde. Vermutlich in der Zeit zwischen Samstagmittag (14 Uhr) und Montagmittag (12 Uhr) hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum Gebäude auf. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. (209720)

Zeugenhinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell