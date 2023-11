Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Untershausen - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Untershausen (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Untershausen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Fahrer eines dunklen BMW mit Westerwälder Kreiszulassung parkte auf dem Parkplatz des Bürgerhauses aus und kollidierte hierbei mit einem dort geparkten grauen VW Polo. Der VW Polo wurde hierbei am Heck beschädigt. Der BMW dürfte ebenfalls am Heck Beschädigungen aufweisen. Der Unfallverursacher unterhielt sich vor Ort noch mit unabhängigen Zeugen, ehe er bei günstiger Gelegenheit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, sich vom Unfallort entfernte. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder zu dem von ihm genutzten PKW machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.

