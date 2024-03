Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raubdelikt; Rauchentwicklung; Gewahrsam; Brand

Metzingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war der 70-Jährige auf seinem Pedelec auf dem Fuß- und Radweg vom Katzensteig herkommend in Richtung der Straße Bei der Ziegelhütte unterwegs und wollte am Ende des Radwegs auf dieser seine Fahrt in Richtung Reutlinger Straße fortsetzen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Ford, dessen Fahrerin auf ein Grundstück einfahren wollte. Der Senior wurde in der Folge auf die Motorhaube aufgeladen und danach auf den Boden abgeworfen. Das Pedelec stieß noch gegen ein geparktes Auto. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 70-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 4.500 Euro. (mr)

Sonnenbühl-Erpfingen (RT): In Bauwagen eingebrochen

In den als Jugendtreff genutzten Bauwagen im Hagentäle ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20 Uhr und 15.40 Uhr mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Bauwagen, den er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen geringfügigen Münzgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Was sonst noch gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Alb aufgenommen hat. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Handy und Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend im Bereich der Breitwiesenstraße / Stäudachstraße im Stadtteil Echterdingen ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 20-Jähriger dort gegen 20.30 Uhr mit seiner 19 Jahren alten Begleitung unterwegs, als sie von drei Männer angegangen worden sein sollen. Dabei soll einer des Trios ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, ihm Bargeld und sein Mobiltelefon geraubt haben, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die drei Männer werden als ungefähr 20 Jahre alt beschrieben. Einer soll muskulös, einer schlank und der dritte von pummeliger Figur gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Kirchheim (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend in der Jesinger Straße ereignet hat. Eine 52-Jährige befuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem Peugeot 108 die Jesinger Straße. Zu spät erkannte sie, dass eine 48-jährige Audi A3-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf den Wagen auf. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin selbstständig einen Arzt aufsuchen konnte, musste die Audi-Fahrerin im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden am Auto der 48-Jährigen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Am Auto der Unfallverursacherin dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden sein. (ml)

Plochingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Lisztstraße ist am Donnerstagabend ein Unbekannter eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr über den Balkon gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und nachfolgend in den Zimmern diverse Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ml)

Tübingen (TÜ): Rauch aus Garage

Starke Rauchentwicklung aus einer Garage in der Max-Hartmann-Straße hat am Donnerstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 16.10 Uhr entdeckten Anwohner den Rauch und alarmierten die Rettungskräfte. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem seit mehreren Wochen in der Garage geparkten Pkw unter der Motorhaube ein Brand ausgebrochen war, der von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden konnte. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an der Batterie des Autos gewesen sein. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Garage wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Albstadt (ZAK): Passanten belästigt

Ein erheblich betrunkener 38-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Ebingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zuvor im Bereich Bahnhofstraße / Gartenstraße / Kirchengraben mehrere Passanten angepöbelt und dabei auch eine 18-Jährige körperlich belästigt haben, die daraufhin Pfefferspray gegen den 38-Jährigen eingesetzt haben soll. Offenbar wurde dieser danach von einem jungen Mann getreten. Der 38-Jährige, der nur wenige Stunden zuvor bereits in der Fußgängerzone durch die Belästigung von Passanten aufgefallen war und daher einen polizeilichen Platzverweis erhalten hatte, wurde von den hinzugerufenen Beamten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbringen. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L442 erlitten. Die 18-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit einem Jeep auf der Landesstraße von Tailfingen in Richtung Pfeffingen unterwegs. Dabei kreuzte eigenen Angaben zufolge ein Tier die Fahrbahn, worauf die Autofahrerin offenbar versuchte, auszuweichen und mit dem Jeep gegen die rechten Leitplanken prallte. Die 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Brand von Containerinhalt

Zu einem Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Straße Im Stöcken sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand des Containers gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Zug anrückte, löschte den darin befindlichen Elektroschrott. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brand des Containerinhalts gekommen war ist noch unklar. Es liegen derzeit jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. (rd)

