POL-FR: Feldberg: Unbekannte entwenden Gegenstände aus Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In einem Wohnhaus in einem Ortsteil von Waldshut-Tiengen kam es am Samstagabend, 02.03.2024, kurz vor Mitternacht, zu einer starken Rauchentwicklung. Womöglich ein technischer Defekt an einem Batteriespeicher dürfte dafür verantwortlich gewesen sein. Eine Flamme aus dem Speicher konnte von einem Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, ein Schaden am ...

