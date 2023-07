Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter gestohlen

Am Mittwoch entwendeten Unbekannte zwei Roller in Geislingen.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand zwischen 8.25 Uhr und 11.15 Uhr vor einer Schule in der Uhlandstraße. Die Eigentümerin hatte ihn dort an einem Fahrradständer angeschlossen. Ein Unbekannter durchtrennte das Fahrradschloss mit einem Werkzeug und stahl den E-Scooter der Marke Segway. An dem schwarzen Elektro-Kleinstfahrzeug ist das schwarze Versicherungskennzeichen 709 EMF aus dem Jahr 2023 angebracht.

Ein weiterer E-Scooter entwendete ein Unbekannter in der Staubstraße. Auch dort stand der E-Scooter vormittags an einer Schule. Der Unbekannte stahl den Roller samt Fahrradschloss. Am Roller der Marke Mega Motion M5 war das schwarze Versicherungskennzeichen 9547 MCO angebracht. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

