POL-FR: Landkreis Waldshut: Verkehrssicherheitsarbeit - zahlreiche Beanstandungen

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 01.-04.03.2024, hat die Polizei im Landkreis Waldshut im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit wieder zahlreichen Beanstandungen zur Anzeige gebracht und mutmaßlich Berauschte aus dem Verkehr gezogen. Eine Schwerpunktaktion bezüglich Ablenkung im Straßenverkehr am Freitagmorgen auf der B 34 in Waldshut hatte für insgesamt 21 Fahrende eine Anzeige zur Folge, da sie während der Fahrt mit einem Handy hantiert haben sollen. Zwei wurden zudem wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes verwarnt. Zuvor gegen 07:30 Uhr war in Albbruck bereits ein 57 Jahre alter Autofahrer mit mutmaßlich zwei Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 16:20 Uhr wurde in WT-Tiengen ein 51-jähriger Lieferwagenfahrer mit rund 0,8 Promille angehalten. Gegen 18:30 Uhr war in Waldshut ein 24-jähriger auf einem E-Scooter mit ca. 1,1 Promille unterwegs. Außerdem hatte das Gefährt keinen Versicherungsschutz. Gegen 20:15 Uhr wurden in Dettighofen gegen einen 57-jährigen Ermittlungen wegen des Verdacht einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Rund 1,6 Promille zeigte der Alcomat bei diesem an. Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wurde in Hohentengen am Grenzübergang Kaiserstuhl ein 60-jähriger Autofahrer mit etwas mehr als 0,5 Promille kontrolliert. Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, überprüfte eine Polizeistreife in Laufenburg einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden 25 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter. Auch bei diesem Elektrofahrzeug fehlte der vorgeschriebene Versicherungsschutz. In Lauchringen wurde in der Nacht auf Sonntag, gegen 04:00 Uhr, ein 66-jähriger Autofahrer mit rund einem Promille intus gestoppt.

