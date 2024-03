POL-FR: Emmendingen: Mehrere Verkehrskontrollen führen zu zahlreichen Anzeigen

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 02.03.2024, gegen 14:30 Uhr, ist ein Kind in Laufenburg nach einem Sturz mit einem Tretroller per Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Der 5-jährige Junge hatte den Wiesenweg bergab befahren und aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit die Kontrolle verloren. Er kam zu Fall und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. ...

