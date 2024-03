Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendliche kommt nach Zusammenstoß mit Pkw ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 02.03.2024, gegen 21:50 Uhr, ist eine Jugendliche nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Wehr-Öflingen ins Krankenhaus gekommen. Aus dem Friedhofweg war die 16-jährige auf ihrem Kleinkraftrad in den Schmadstraße eingebogen. Ein dort fahrender 24 Jahre alter Autofahrer beachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Jugendlichen nicht und kollidierte mit ihr. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 8000 Euro verursacht, am Kleinkraftrad von ca. 500 Euro.

