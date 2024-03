Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Unbekannte brechen in Fahrradgeschäft ein

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag, 02.03.2024, in ein Fahrradgeschäft in der Basler Landstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter in den Verkaufsraum, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Es wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

