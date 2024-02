POL-GT: Gullideckel ausgehoben - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Seit Freitag (23.02.) haben Vandalen in Rietberg einige Schäden hinterlassen. Unter anderem wurden am Schulzentrum Rietberg, Torweg am Freitag (23.02.) Mülltonnen durch zündeln beschädigt. Die Fassade des Gebäudes wurde dabei ebenfalls durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Zudem schlugen die Unbekannten auf dem Schulhof ...

mehr