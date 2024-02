Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Industriestraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (23.02. - 26.02.) in eine Firma an der Industriestraße eingebrochen. Zutritt verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster im Obergeschoss. Zum genauen Diebesgut gibt es noch keine Angaben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell