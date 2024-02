POL-GT: Einbruch an der Königsberger Straße in Versmold

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Freitagabend (23.02., 18.30 Uhr) ereignete sich auf der Sender Straße ein Verkehrsunfall zweier Autofahrer, die frontal zusammenstießen. Zuvor befuhr ein 54-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Ford die Sender Straße aus Verl kommend. Zwischen den Straßen Am Landerbach und Landweg geriet der Ford-Fahrer unvermittelt in den Gegenverkehr. Hier ...

