POL-GT: Einbrecher flüchten vor Bewohnern

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich von Samstag auf Sonntag (24.02., 18.00 Uhr - 25.02., 03.00 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Brinkstraße verschafft. Der Tatort befindet sich im Bereich der Kreuzung Brinkstraße/ Körnerstraße. Die Einbrecher gelangten durch eine rückwärtige Tür in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zu ...

mehr