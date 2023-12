LPI-NDH: Elektrofahrzeug abgebrannt

Niedergebra (ots) - In der Nacht zu Montag hatte in der Schäfereigasse in Niedergebra ein leerstehendes Einfamilienhaus gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nahm eine 39-jährige Frau noch in der Nacht vorläufig fest. (siehe Pressemeldung 11.12.2023, 11:41 Uhr) Die 39-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Frau kam in eine Justizvollzugsanstalt. ...

