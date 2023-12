Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung nach Brand eines leerstehenden Hauses

Niedergebra (ots)

In der Nacht zu Montag hatte in der Schäfereigasse in Niedergebra ein leerstehendes Einfamilienhaus gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nahm eine 39-jährige Frau noch in der Nacht vorläufig fest. (siehe Pressemeldung 11.12.2023, 11:41 Uhr) Die 39-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Frau kam in eine Justizvollzugsanstalt. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

