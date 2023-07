Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In einem Fall wurde in der Bremerstraße ein Pkw gerammt und beschädigt. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr fiel der Halterin der Schaden an der linken Fahrzeugfront auf. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Der betroffene Wagen war in Höhe des Hauses Nummer 21 abgestellt. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden.

In der Hohlestraße "erwischte" es einen VW Golf. Der Pkw wurde nach Angaben der Halterin am Montagmorgen in Höhe des Hauses Nummer 12 abgestellt. Zwei Tage später entdeckte die Frau einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer dagegen gestoßen. Gemeldet hatte der Unbekannte das "Malheur" aber nicht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zwischen Montag, 8.45 Uhr, und Mittwoch, 11.20 Uhr, etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell