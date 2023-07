POL-PPWP: Schaufenster eingeworfen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag am Stiftsplatz gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 85-jährige Mann kurz vor 9 Uhr mit seinem Fahrrad aus der Bismarckstraße und wollte die Fahrbahn in Richtung Stiftsplatz überqueren. Dafür nutzte er den Zebrastreifen. Ohne anzuhalten und auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr der Radler auf die Fahrbahn und ...

